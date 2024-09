Aggredisce e minaccia di morte il padre, arrestato un 36enne a Terracina

Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo radiomobile di Terracina hanno arrestato un uomo di 36 anni del posto per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza e minacce a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti nell’abitazione su richiesta del padre, il quale ha segnalato un’aggressione da parte del figlio 36enne: giunti sul posto, quest’ultimo ha minacciato di morte il genitore, costringendolo a consegnargli la somma di 50 euro per acquistare dello stupefacente. Tuttavia, anche gli stessi militari sono stati minacciati di morte dall’uomo il quale, inoltre, ha aizzato contro di loro un pastore tedesco, per poi aggredirli fisicamente con spintoni, calci e pugni, prima di essere fermato e bloccato. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria