Una ragazza di 18 anni beve un cocktail e viene ricoverata in coma a Palermo

Una ragazza di 18 anni è ricoverata all’ospedale Civico a Palermo in coma dopo ha bevuto un cocktail in una festa in via Candelai. La giovane è risultata positiva agli esami tossicologici e si trova in rianimazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione qualcuno le avrebbero messo della droga nel bicchiere. Lo avrebbe raccontato il fidanzato della ragazza ai militari. La giovane dopo avere bevuto si sarebbe subito accasciata. Sono intervenuti i sanitari del 118.

La festa è stata organizzata in un locale chiuso da anni che si trova in via Candelai. Il locale è stato sequestrato dai carabinieri. Le condizioni della ragazza dopo il ricovero vanno lentamente migliorando. La prognosi resta riservata.