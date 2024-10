Bergamo, scoppia pneumatico ad aereo atterrato a Orio al Serio: scalo chiuso

Partenze e arrivi sono momentaneamente fermi all’aeroporto di Orio al Serio, dopo che stamattina un volo Ryanair proveniente da Barcellona, appena atterrato, ha registrato lo scoppio di uno pneumatico. Nessuno è rimasto ferito. Il velivolo è al momento fermo sulla pista.

La società Sacbo che gestisce l'Aeroporto Milano Bergamo comunica che, a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura dell’aeroporto Caravaggio che è stimata per le 17 di oggi pomeriggio.

Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni a 450 metri della pista. «Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro - spiegano da Sacbo -. Per questo è necessario il ripristino della pavimentazione con un intervento urgente affidato a una ditta specializzata»