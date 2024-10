Parole di Morra sulla malattia del candidato Bucci in Liguria: “Mai dette, solo meschine strumentalizzazioni”

«Smentisco categoricamente di aver detto, direttamente o indirettamente, che un malato oncologico o di altro tipo non debba o possa candidarsi». Lo ha scritto Nicola Morra precisando, sui social, il senso del suo colloquio con Il Foglio. "Ho profondo rispetto per i malati oncologici, come umanamente e politicamente dimostrato negli anni. Poiché una telefonata fattami da un giornalista de Il Foglio è stata strumentalizzata, insinuando che avrei fatto capire che la malattia del sindaco Marco Bucci, da lui stesso mai nascosta, possa renderlo inopportuno come candidato alla presidenza della Liguria, ho tentato di telefonare immediatamente allo stesso Bucci per chiarire l’equivoco e rinnovargli il mio rispetto. Non avendo ricevuto risposta, gli ho inviato un messaggio. Criticherò Bucci e gli altri candidati sempre e solo sul piano politico. Tutto il resto sono tranelli o meschine strumentalizzazioni per attaccare il sottoscritto. Valuterò eventuali azioni in sede legale», ha affermato.