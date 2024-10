Violenta la compagna e filma gli abusi: arrestato 42enne

I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno arrestato un 42enne cinese gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della sua compagna, 37enne connazionale. La mattina del 25 settembre scorso, a seguito di una chiamata giunta al 112, i militari sono intervenuti in via Ponzio Comino trovando in strada la donna che, poco prima, era scappata dall’appartamento dell’indagato chiedendo aiuto a una passante che aveva dato l’allarme. La 37enne ha denunciato di essere stata aggredita la notte precedente dal compagno, costretta a subire atti sessuali e a rimanere contro la sua volontà in casa, fino a che non era riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Il personale sanitario del 118 ha riscontrato visibili segni di aggressione sul corpo della vittima e l’hanno condotta al Policlinico Casilino dove è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi.

I Carabinieri nel frattempo sono intervenuti nell’abitazione indicata dalla donna e hanno identificato l’uomo: i primi accertamenti eseguiti sul suo smartphone hanno permesso di riscontrare la presenza di diversi video registrati da una telecamera installata all’interno dell’immobile, video in cui erano riprese le sequenze della violenza. Il gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per il 42enne gli arresti domiciliari