Terrorismo, arrestato un giovane per proselitismo sul web

Nell'ambito di un'inchiesta antiterrorismo tra Bergamo e Brescia un giovane è stato arrestato per "attività di proselitismo sul web" a Bergamo. Lo ha riferito la Questura del capoluogo lombardo. Perquisizioni sono in corso da parte della Polizia di Stato.

"La complessa attività d'indagine - si legge in una nota - coordinata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, è stata condotta dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos e dalle Digos di Brescia e Bergamo.