Va fuori strada con la Porsche e la macchina si incastra nel tronco dell'albero: spaventoso incidente in Veneto

Incidente spaventoso a Rosolina, vola fuori strada con la Porsche 718 Boxster che si incastra nel tronco di un albero. Giovane ferito grave. Poco prima di mezzogiorno, di giovedì 3 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti tra Rosolina Mare e la strada Romea per un'auto letteralmente volata fuoristrada, andata a impattare contro un albero di grande fusto: gravemente ferito il giovane conducente. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Chioggia e Adria, hanno messo in sicurezza la Porsche 718 Boxster ed estratto il giovane uomo alla guida, rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Padova.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.