"Porta a Porta" snobbato nelle celebrazioni Rai: Bruno Vespa indignato se ne va

Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva - ha aggiunto - come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela , sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai all’attuale conduttrice Federica Sciarelli . Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a porta . Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte».

In genere è lui ad essere nel mirino delle critiche e le polemiche di tutti i tipi contro Bruno Vespa e il suo Porta a porta negli anni si sono moltiplicate. Ma questa volta è il giornalista e conduttore ad alzare il dito e scatenare le accuse contro la stessa tv pubblica per difendere il suo longevo talk nato nel 1996 , indiscusso protagonista della politica e della cronaca su Rai1 . «Ieri sera al Palazzo dei congressi - ha detto stamattina - ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a Porta a porta.

Ma le celebrazioni non finiscono qui e il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha annunciato che per il centesimo anniversario della Radio Rai , l' 11 ottobre , alle 11 , nell’ Aula di Montecitorio , la Camera celebrerà l’anniversario in un evento dal titolo «Rai: una grande storia italiana» . In conduzione ci sarà proprio Bruno Vespa . Ieri sera invece a condurre al Palazzo dei Congressi c'era Carlo Conti , e il programma andrà in onda stasera nel giorno dell’anniversario.

Tra gli interventi della serata quello del neo-amministratore delegato, Giampaolo Rossi, che ha ricordato che «il 2024 è un anno molto particolare, come una sorta di miscela alchemica in cui si combinano tante ricorrenze insieme», è stato anche presentato un francobollo dedicato alla ricorrenza poi via alla musica: l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai - diretta dal maestro Steven Mercurio - si è esibita in un concerto dedicato alle sigle storiche dei programmi.

Dalla sigla dell’inizio trasmissioni Rai tratta dal Guglielmo Tell di Rossini fino a quelle di Carosello, 90/o minuto, Canzonissima passando anche per Sandokan, Pinocchio e Cacao Meravigliao. Ma la sigla di Porta a porta, ovvero Gone with the Wind di Max Steiner, il celebre motivo di Via col vento, non c'era. ''La scaletta musicale proposta in occasione della serata evento per i 100 anni del Servizio Pubblico è stata decisa e programmata dai responsabili artistici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sulle partiture delle sigle relative ai medley eseguiti e ai brani classici scelti», dice stasera la Rai commentando l’esclusione di Porta a porta.

«La scelta artistica della OSN si è ovviamente indirizzata, nel limitato tempo a disposizione, verso arrangiamenti e partiture esenti da diritti o composte appositamente per Rai e delle quali Rai detiene i diritti. A corredo delle scelte musicali presentate ieri nella bellissima esibizione della OSN della Rai sono state proiettate le immagini dei programmi interessati dall’esecuzione musicale».