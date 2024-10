Maltempo al Nord: bomba d'acqua su Milano, esonda il fiume Lambro. Disagi in Liguria

E’ stata attivata alle 8.15 a Milano la vasca di laminazione del Seveso che era stata svuotata e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume. Intanto l'assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8.40 il fiume Lambro - che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. Sulla città e sul resto della Lombardia piove dalla notte

scorsa. Su Milano, informa l’assessore, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d’acqua. Per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione.

Scuole chiuse

Vento forte e pioggia stamani anche in provincia di Brescia, colpita come il resto della Lombardia da un’ondata di maltempo. In alcune zone della Val Camonica i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, provvedimento adottato per oggi anche in altre aree della regione.

Stando al bollettino meteo regionale la Val Camonica è la zona della provincia più coinvolta. E’ stato decretato infatti il codice rosso per rischio idrogeologico.