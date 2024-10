Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus e ritrovata in lacrime dopo 5 ore

Bambina di 3 anni dimenticata sullo scuolabus. E’ successo a Morro D’Oro (Teramo). La piccola è stata lasciata sola a bordo del bus per cinque ore, dalle 8 alle 13. Fortunatamente, è in buone condizioni di salute, anche se, per sicurezza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

La madre, come tutti i giorni, era andata poco dopo le 12 a scuola per riprendere la figlia. Ma sul posto ha scoperto, tra sorpresa e spavento, che la bambina non era lì. Gli insegnanti, allarmati quanto lei, le hanno riferito che la bambina non era mai arrivata a scuola quella mattina. E’ stato a quel punto che sono iniziate frenetiche le ricerche, con crescente tensione. Inizialmente, nessuno sembrava sapere dove potesse trovarsi la bambina.

Dopo alcuni minuti di angoscia, la madre ha avuto il sospetto che la figlia potesse essere stata dimenticata sullo scuolabus. La sua intuizione si è rivelata corretta. L’autista e l’assistente si sono immediatamente recati al parcheggio per controllare ed è stato lì che hanno fatto la scoperta: la piccola era rannicchiata su un sedile posteriore, in lacrime, provata da tutte quelle ore sola e senza acqua.