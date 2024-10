Sbarchi record a Lampedusa, in 24 ore arrivati 1000 migranti

Nella banchina di Porto Empedocle anche la ong Mare Ionio a cui la direzione centrale dell’Immigrazione, ieri sera, ha assegnato il porto sicuro della città agrigentina. A bordo ci sono 58 migranti che, nelle scorse ore, erano stati salvati nel canale di Sicilia. Il gruppo, una volta sbarcato, verrà accolto e sottoposto all’iter per l’identificazione all’hotspot di contrada Caos.

Intanto sono 48 i migranti sbarcati, all’alba a Lampedusa dove, ieri nell’arco di 24 ore, ci sono stati 23 approdi con un totale di 960 persone. Al momento, all’hotspot di contrada Imbriacola, ci sono 946 ospiti. Ieri, in mattinata, erano stati trasferiti in 233. Per oggi, la prefettura di Agrigento ha disposto lo spostamento di 220 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano.