Una donna di 77 anni è stata uccisa da un montone che nel pomeriggio di oggi l’ha aggredita in periferia di Frosinone, in una zona di campagna. La donna stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stata attaccata dall’animale.

I fendenti delle corna non hanno lasciato scampo alla donna che è praticamente deceduta sul colpo. Inutile ogni soccorso da parte del personale del 118. L’animale dopo l’aggressione si è dileguato nelle campagne..