Turista violentata in spiaggia a Termini Imerese, arrestato un 35enne

Avrebbe minacciato una turista togliendole il cellulare per non farle chiedere aiuto, poi l'avrebbe violentata. I carabinieri hanno arrestato a Termini Imerese (Palermo) un uomo di 35 anni accusato di violenza sessuale e rapina aggravata per una vicenda avvenuta due giorni fa nella zona del porto.

La vittima, una 38enne straniera, è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti mentre l'indagato, su disposizione del gip, è stato rinchiuso nel penitenziario Burrafato. L’aggressione risale a martedì scorso, quando la turista si è rivolta ai carabinieri denunciando di essere stata stuprata da un uomo mentre si trovava in spiaggia.

La donna ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto in pieno giorno. La sua versione dei fatti è stata incrociata con le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza installati in zona che hanno permesso ai militari dell’arma di ricostruire la vicenda e di risalire al presunto violentatore.

Il gip ha condiviso le indagini coordinate dalla procura e ha disposto la misura in carcere. La donna è stata visitata dai medici dell’ospedale Policlinico di Palermo e successivamente dimessa.