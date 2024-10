Maltempo: strade chiuse per allagamenti e frane in Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia

Inoltre per allagamento da Ponte delle Oche, è chiusa, in etrambe le direzioni, la strada statale 65 «Bis Fondovalle Savena», dal km 0,000 al km 3,500 e dal km 4,900 al km 8,300. È stata istituita la viabilità alternativa in loco. A causa dell’allagamento del piano viabile, è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 722 Var «Tangenziale di Reggio Emilia» al km 5,900 a Reggio Emilia. Una frana invece blocca la circolazione in direzione Ferrara, sulla strada statale 64 «Via Porrettana" al km 70,600 all’altezza di Marzabotto (Bologna). Percorso alternativo su Via San Silvestro, Via Lama di Reno nel Comune di Marzabotto. Chiusa per allagamento, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 Var/a Tangenziale Sud di Parma dal km 0,000 al km 4,100.

Al momento in Emilia Romagna nel comune di Pianoro (Bologna), a causa di una frana, è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 «Della Futa», dal km 90,000 al km 68,700 con la circolazione consentita esclusivamente ai residenti, mezzi di soccorso e mezzi d’opera.

In seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità.

Infine, in via precauzionale, permane la chiusura della strada statale 253 Bis 'Trasversale di Pianurà a Medicina in provincia di Bologna. Al momento il traffico veicolare in direzione Budrio (km 37,150) viene deviato lungo la Via Fasanina, proseguimento sulla SS253 e SP 6, mentre i veicoli diretti a Medicina, vengono deviati in prossimità del km 30,500 lungo la SP 6, proseguimento sulla SS253 e via Fasanina.

In Liguria per una frana sul piano viabile, è chiusa al traffico, in direzione del confine francese, la strada statale 1 "Via Aurelia» al km 435,500, all’altezza di Borghetto di Vara (La Spezia). Nelle Marche, a causa di un allagamento del piano viabile, è chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 "Adriatica» dal km 254,200 al km 259,200 a Fano (Pesaro-Urbino).

Al sud, in Sicilia, per la presenza di detriti in carreggiata, è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 191 «Di Pietraperzia» a Mazzarino (Caltanissetta). Istituito percorso alternativo tramite SP26 e SP 128. Chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 190 «Delle Solfare» dal km 38,300 al km 66,525 a Butera (Caltanissetta).