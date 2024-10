Incidente mortale a Bari: un 18enne perde la vita nello schianto. Feriti altri 4 ragazzi

E’ di un morto e quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte, intorno all’una, a Bari in via Di Cagno Abbrescia, all’incrocio con via Ballestrero. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento l’auto, una Mini Cooper, avrebbe sbandato finendo fuori strada, sugli scogli, all’altezza di Torre Quetta. A bordo del veicolo c'erano cinque ragazzi, quattro 18enni e un 19enne, che sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere, con cesoie idrauliche e divaricatori, e gli operatori sanitari del 118. Due sono stati condotti all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, dove uno dei ragazzi è deceduto, altri due al Policlinico di Bari, e sono entrambi ricoverati in rianimazione, mentre l’ultimo è all’ospedale San Paolo.