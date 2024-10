Tentò una rapina a mano armata in un supermercato di Messina: identificato ed arrestato. Si cerca il complice

In carcere un messinese di 37 anni, gravemente indiziato per aver tentato una rapina all’interno di un supermercato in zona centro. Agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura cautelare, adottata con ordinanza del Gip di Messina su richiesta della Procura.

I fatti risalgono al 19 settembre scorso, quando al 112 NUE veniva segnalato un tentativo di rapina perpetrato da due soggetti travisati, uno dei quali armato di pistola che, dopo aver raggiunto l’esercizio commerciale a bordo di uno scooter, si è impossessato del registratore di cassa. Il tempestivo intervento della dipendente, che ha inseguito uno dei due rapinatori e, dopo averlo strattonato, ha recuperato il cassetto con il registratore di cassa, ha impedito agli stessi di impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

L’acquisizione delle telecamere installate nei pressi del supermercato ha consentito al personale della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di visionare le fasi della rapina; i successivi approfondimenti investigativi, compresi gli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla Polizia Scientifica - svolti con il coordinamento della Procura di Messina, diretta da Antonio D’Amato - hanno consentito di individuare uno dei due presunti autori della rapina, mentre nei confronti del complice le indagini sono tuttora in corso.