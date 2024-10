Colpi di spranghe, coltelli e morsi per alcune damigiane di vino: feriti e arresti dopo una lite in famiglia

Damigiane di vino, coltelli e spranghe. Finisce con feriti e arresti un diverbio in famiglia a Casoria, nel Napoletano. Poco prima delle 20 di ieri sera, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile hanno effettuato un intervento in un appartamento del centro dove era stata segnalata una violenta una lite.

I protagonisti della vicenda sono cinque, tutti incensurati, 4 tra di loro cognati più la moglie nonchè sorella di 2 di loro. Gli uomini hanno 61, 66, 56 e 65 anni, mentre la donna ha 58 anni.

La controversia nasce poco prima di cena per la proprietà di alcune damigiane di vino: «Le ho comprate io!», «I soldi erano i miei!». Non si arriva a una soluzione e la discussione sfocia nel venire alle mani. Il 61enne afferra un coltello e colpisce con 2 fendenti nel fianco il cognato 56enne. Il 66enne impugna una spranga in ferro e colpisce alla testa il 65enne. Durante la lite viene ferita anche la donna, per lei un braccio fratturato. I feriti ne avranno per 30 e 10 giorni, tranne uno degli arrestati, che ha solo due giorni di prognosi per un morso alla spalla destra. Le armi sono state sequestrate mentre due degli assalitori sono stati arrestati e devono rispondere di tentato omicidio.