Corruzione: perquisizioni e sequestro di atti per due dirigenti Tim e Ntt Data

I finanzieri del Comando provinciale di Roma, su disposizione della procura, hanno eseguito un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di due persone, rispettivamente procuratori delle società quotate Tim e Ntt Data Italia per l’ipotesi di corruzione. Le perquisizioni sono eseguite presso i domicili dei soggetti nonchè taluni uffici delle due società.

Tim conferma che nel corso della mattina di oggi la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso l’ufficio di un proprio dirigente per l’ipotesi di corruzione tra privati. La società - si legge in una nota - collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del gruppo. Tim pesante a Piazza Affari dopo la notizia che la Guardia di Finanza ha perquisito l’ufficio di un dirigente del gruppo telefonico per l’ipotesi di corruzione tra privati. Il titolo cede il 3% a 0,24 euro.