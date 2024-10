Ancora una volta la Messina-Catania si trasforma in una trappola per gli automobilisti che sono costretti a percorrerla. Un mezzo pesante in avaria nel tratto a doppio senso all'altezza di Alì Terme, per un'ora circa, nel primo pomeriggio, ha impedito il transito in entrambe le direzioni. Una volta rimosso il mezzo le ripercussioni si sono protratte ancora per smaltire le lunghe code che si sono formate