Truffano due anziane a Catania e Siracusa, rubate anche le loro fedi: due arresti

Due uomini che vivono a Napoli, uno originario del Marocco e l’altro del Sud America, che avevano truffato due donne anziane, una a Catania e l’altra a Siracusa, facendosi consegnare, complessivamente, 7mila euro in contanti e dei gioielli, per fare fronte a inesistenti situazioni di pericolo per i loro familiari, sono stati arrestati nel capoluogo etneo dalla polizia stradale.

I controlli sono scattati vicino al casello di San Gregorio dell’autostrada A18 quando l’auto, presa a noleggio, sulla quale viaggiavano i due per fare ritorno in Campania, alla vista della pattuglia ha fatto inversione di marcia.

L’equipaggio della Polstrada l’ha raggiunta e bloccata. Durante una perquisizione della vettura gli agenti hanno trovato i soldi contanti e oggetti preziosi, comprese le fedi nuziali delle due vittime. La refurtiva è stata già restituita alle vittime. I due sono stati arrestati per truffa aggravata e condotti in carcere.