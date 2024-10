Università, Bernini: "Il numero chiuso a Medicina va superato inesorabilmente"

«Abbiamo finalmente tolto il test di accesso a medicina e chirurgia, e vi assicuro che non è stato facile. Adesso stiamo superando in maniera programmata, progressiva ma inesorabile, il numero chiuso perché la cosa più ipocrita del numero chiuso è che siamo costretti a mandare i nostri studenti a studiare all’estero, per poi farli tornare in condizioni, di non parità, facendo perdere loro opportunità di vita e di lavoro, naturalmente con una dimensione professionale che si perde per il nostro paese». Così Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca all convention di Fi di Santa Flavia, nel Palermitano.