Neonato partorito in casa, trovato morto a Piove di Sacco, nel Padovano

Un bambino che era stato partorito in casa è stato trovato morto questa mattina in un’abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre è stata accompagnata all’ospedale di Padova, per le cure mediche e per chiarire la vicenda. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che hanno avvertito i carabinieri.

Il parto era avvenuto in casa, e sulle circostanze del fatto sono in corso gli accertamenti dei militari. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di uno stabile dove si trova un club notturno e un dormitorio femminile. L’allarme ai numeri d’emergenza sarebbe stato dato da un vicino di casa. Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore di turno, Sergio Dini, che sta coordinando le indagini e ascoltando testimoni.