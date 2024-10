Va al ristorante e muore a 14 anni per uno shock anafilattico: aperta un'inchiesta

Si indaga sulla morte della turista 14enne morta la settimana scorsa dopo aver mangiato in un locale nel quartiere Gianicolense. La Procura ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde e personale della Asl Roma3. Si sta procedendo al sequestro di menu e altro materiale utile per le indagini. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. L'ipotesi è che si tratti di uno shock anafilattico. La ragazza era allergica alle arachidi e in passato aveva avuto reazioni violente. I genitori avrebbero riferito di aver avvisato i camerieri dell’allergia.