Incidente stradale nella notte nel Biellese, ferito gravemente un bambino di 4 anni

Una intera famiglia di 5 persone - padre, madre e tre figli - è stata coinvolta in un grave incidente stradale la scorsa notte a Trivero, nel Biellese. Nella zona della frazione Ferrero, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada. Il bambino più piccolo, di soli 4 anni, è rimasto ferito molto gravemente, ed è stato portato con l’elicottero in volo notturno all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni sono critiche. Ferite meno gravi per la madre di 41 anni, il padre di 47 e due altri figli di 9 e 11 anni. Non ci sono al momento altri particolari