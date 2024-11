Frattamaggiore, coppia scompare dopo le nozze. E' giallo sulla sorte di Pietro e Maria

Ansia e preoccupazione in Campania per una coppia, Pietro Montanino e Maria Zaccaria, marito e moglie di Cesa, nel Casertano, scomparsi pochi giorni dopo le nozze. Avrebbero portato i due figli dai nonni e poi - secondo quanto riferito dai carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa - non avrebbero più dato notizie di loro dal 29 ottobre scorso: si erano recati a Frattamaggiore, nel Napoletano, alla ricerca di un’abitazione.

Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, ha rivolto un appello ai cittadini: «mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!". Un appello anche da don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde a Caivano. «Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia. Il Signore ci benedica».