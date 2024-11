Lasciano i figli dai nonni e scompaiono dopo le nozze: giallo a Cesa sulla sorte di Pietro Montanino e Maria Zaccaria

Si erano sposati il 25 ottobre scorso. Quattro giorni dopo hanno portato i bimbi dai nonni e da quel momento non c'è più traccia di loro. C'è ansia e preoccupazione a Cesa, in provincia di Caserta, per la sorte di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, scomparsi nel nulla dal 29 ottobre.

Ultimi avvistamenti della coppia scomparsa

Pietro fa il vigilante per un istituto di sicurezza privato, mentre Maria lavora per un’impresa di pulizie. Sembra si fossero allontanati a piedi a Frattamaggiore, nel Napoletano, dopo aver lasciato i due figli dalla nonna (la madre di lui); erano alla ricerca di una casa ma non hanno dato più notizie; sarebbero stati visti mentre prendevano un treno alla stazione ferroviaria di Napoli. La loro scomparsa è stata denunciata ai carabinieri, che ora li stanno cercando.