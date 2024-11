Orrore ad Halloween, donna violentata in un B&B a Firenze

Una donna ha denunciato di essere stata violentata in un bed and breakfast del centro di Firenze la notte di Halloween da una persona conosciuta poco prima in un locale. Sul racconto della donna, una 26enne di origini egiziane, sono in corso indagini da parte della polizia. La vicenda è riportata oggi dai quotidiani locali.

Secondo quanto denunciato, la giovane avrebbe conosciuto l’uomo la notte tra giovedì e venerdì scorsi in un locale e poi avrebbe accettato l’invito a seguirlo nel b&b dove sarebbe avvenuto lo stupro. All’alba la 26enne si è presentata sotto shock all’ospedale di Santa Maria Nuova dove è stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale. Subito sono state avviate le indagini della polizia. Gli investigatori anche con l’analisi dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del centro storico stanno cercando di risalire al presunto autore dello stupro e a eventuali complici.