Prezzi fuori controllo: a Bologna un monolocale di 8 metri quadrati affittato a 600 euro

Un messaggio pubblicato su un noto sito di annunci immobiliari, che propone un grazioso monolocale nel centro di Bologna che si affaccia nel cortile di un palazzo storico. Anche il prezzo - 600 euro al mese - per il mercato felsineo non sembra eccessivo. Peccato però che l'intera superficie della casa si sviluppi su appena 8 metri quadrati, che, al momento della visita, si scopre come in realtà sarebbero 6. È questo quello che si è visto proporre chi, dopo aver letto la segnalazione in rete, ha deciso di approfondire.

Al monolocale si accede attraverso una piccola scala a chiocciola e all'interno dell'ambiente, dotato di una finestra simile per dimensioni a quelle di una rimessa, in meno di un passo si trovano la mini cucina, il bagno e un letto da una piazza, che è parzialmente coperto dal piano cottura. L'armadio è in realtà un pensile riadattato con qualche appendiabiti e la "scrivania" ha le dimensioni di una mensola. Il prezzo, però, è quello che fino a qualche tempo fa veniva richiesto per un piccola abitazione vera e propria.