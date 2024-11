Piacenza, assalto da film a una sede Dhl: banda armata mette a segno un colpo da un milione di euro

Assalto da film, stanotte, alla sede della Dlh a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Una banda di ladri organizzata, divisa in due gruppi e con un piano preparato nel dettaglio, ha fatto irruzione, armata, nel piazzale dove si trova la ditta, con auto e camion, immobilizzando con la minaccia delle armi le guardie all’ingresso. Poi ha iniziato a svuotare il magazzino e i camion dell’azienda dove si trovava materiale tecnologico molto avanzato di ingente valore, realizzando un bottino non ancora quantificato.

I complici dell’altro gruppo, in contemporanea, hanno impedito l’arrivo delle forze dell’ordine, parcheggiando di traverso auto e furgoni, rubati in una precedente spedizione, nelle vie limitrofe alla zona e dando poi fuoco ai veicoli. La banda ha anche disseminato per la strada una serie di chiodi a tre punte.

Il valore della merce rubata non è ancora quantificato ma si aggirerebbe sul milione di euro. I banditi avrebbero piazzato auto e furgoni rubati in precedenza di traverso lungo le vie di accesso al polo logistico e gli hanno dato fuoco. Una "squadra" è entrata nel piazzale, sfondando le sbarre e tenendo sotto tiro le guardie all’ingresso, mentre altri complici hanno iniziato a prendere la merce: telefonini, tablet e computer.