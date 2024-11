La tragica morte del 47enne Paolo Tescari. Ucciso da un 17enne in Texas dopo aver chiesto una sigaretta

Un italiano, Paolo Tescari di 47 anni originario di Marghera (Venezia), è stato ucciso a Temple, in Texas, dove viveva da 14 anni, da un colpo di pistola sparato da un 17enne poi arrestato dalla polizia. Come riferiscono i quotidiani locali, Tescari avrebbe chiesto una sigaretta al minorenne, ne sarebbe nato un malinteso o uno scambio di persona, che ha portato il minorenne ad estrarre una pistola illegalmente detenuta con la quale ha ucciso il 47enne con un solo colpo.

Il fatto è avvenuto vicino ad una mensa per indigenti, pare frequentata da Tescari, che pur avendo raggiunto la famiglia negli Usa dopo aver trovato lavoro ed averlo lasciato pare vivesse di espedienti. Una vita difficile quella di Tescari che dopo aver vagato nell’hinterland veneziano per spostarsi fino a Padova in cerca di stabilità, aveva deciso di raggiungere il Texas per stare vicino alla sorella e alla madre vedova di origini americane. «Amici vicini e lontani, purtroppo sono vere le cose che state leggendo riguardo nostro fratello Paolo - scrive la sorella Elisabetta Tescari su Fb -. Ieri mattina è venuto a mancare. Siamo gravemente addolorate, non solo per la sua scomparsa, ma anche per la gravità delle circostanze riguardo la sua morte. Un ragazzino di 17 anni gli ha sparato e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi medici che ha ricevuto. Il ragazzo che ha commesso questo crimine si trova già in carcere e sembrerebbe abbia già confessato».