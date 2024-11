Ballerino minorenne denuncia violenza sessuale in una scuola di danza a Genova

La polizia genovese indaga su una presunta violenza sessuale avvenuta all’interno di una scuola di danza a Genova. A raccontare l’episodio, come anticipato da Primocanale, è stato un ballerino minorenne che si è sfogato con i genitori. Questi ultimi hanno prima avvertito il dirigente della scuola e poi la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti della questura che hanno fatto i primi accertamenti. Sono stati sentiti il minore, gli altri allievi e gli istruttori. Il giovane è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito casi di violenze. Adesso le indagini sono state affidate alla sezione reati contro la persona della squadra mobile che dovrà ricostruire quanto successo nella struttura.