Elena Cecchettin posta un messaggio di Giulia: "Sono sempre qui per te". Il padre: "Ho ascoltato le parole di Turetta senza odio"

E per pensare in positivo, «come sempre faccio - ha spiegato Cecchettin - prendo una foto di Giulia e me la guardo, e così non c'è nulla di negativo che appare nella mia vita, perché mi concentro sul bello». In quest’anno, ha osservato Cecchettin «a me è sembrato di vedere come se vivessimo in un’atmosfera dove noi singoli siamo degli individui che possono produrre ossigeno o anidride carbonica: l'ossigeno è un sentimento positivo, l’anidride carbonica è un qualcosa di negativo perché poi lo portiamo a casa, lo portiamo nelle relazioni con i nostri cari». Invece «quando recepiamo da ciò che ci accade qualsiasi elemento negativo, sta a noi decidere come reagire: se reagiamo positivamente portiamo a casa ai nostri figli, ai nostri cari un sentimento di amore, creando valore nel sistema. Viceversa, se ci facessimo sopraffare dal sentimento negativo, agiremmo in senso contrario». «Io - ha concluso il papà di Giulia - non sono riuscito a odiare. Non so come ho fatto, però. penso che il segreto stia concentrandosi sui nostri cari che ci danno amore, che ci danno bellezza».