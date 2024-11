Milano, l'ex speaker Andrea Piscina ammette durante il processo le violenze sui minori

Ha voluto rendere dichiarazioni davanti al giudice nel processo con rito abbreviato, sostanzialmente ammettendo i fatti e parlando di problemi familiari e personali, l’ormai ex conduttore radiofonico Andrea Piscina, 25 anni, arrestato il 13 giugno scorso per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati, stando alle indagini, su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come «Alessia», «Anna» e «Sara».

Nella prossima udienza del 19 dicembre, davanti al gup di Milano Roberto Crepaldi, le parti discuteranno sulle contestazioni dell’inchiesta del pm Giovanni Tarzia, che ha coordinato gli accertamenti del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale. Sui dispositivi del giovane, che era pure allenatore in una polisportiva, erano state trovate oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni. A dare il via all’indagine era stata una denuncia presentata nell’estate 2023 dalla madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva.