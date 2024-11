Folgorato da una scossa elettrica partita dal phon, così è morto il 23enne Luigi Ciacca ad Airole

Un ventitreenne di Airole (Imperia), Luigi Ciacca, è morto folgorato da una scossa elettrica nella propria abitazione, a quanto pare partita dall’asciugacapelli che stava utilizzando in bagno. La tragedia si è consumata nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i carabinieri.

Purtroppo i soccrosi sono stati inutili. Indagini sono ora in corso per ricostruire i contorni della tragedia e soprattutto per capire cosa possa aver innescato la scarica mortale. La procura di Imperia, una volta ricevuti gli atti, potrebbe decidere di disporre l’autopsia. La morte del giovane ha turbato la comunità del piccolo centro della val Roya, nell’entroterra di Ventimiglia.