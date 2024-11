Caos a Torino per il corteo degli studenti, 15 poliziotti feriti. Meloni: "Certa politica non giustifichi la violenza"

Tensioni durante le manifestazioni di oggi degli studenti, in piazza per manifestare in tutto il Paese per lo sciopero nazionale. A Torino una quindicina di poliziotti dei reparti mobili sono stati portati al pronto soccorso in seguito all'esplosione di un ordigno rudimentale durante il corteo studentesco per il 'No Meloni Day'. Gli agenti, da quanto si è appreso, sarebbero stati intossicati dalle esalazioni urticanti rilasciate nell'aria.

Ancora una volta abbiamo assistito a intollerabili episodi di violenza, con i manifestanti che, violando le prescrizioni della questura e cambiando percorso, hanno tentato di raggiungere l'ingresso della prefettura". A sottolinearlo è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Stavolta - continua il titolare del Viminale - non c'era il pretesto di altre iniziative in corso ne' soggetti cui contrapporsi ma a essere presi di mira sono stati i palazzi delle istituzioni e a essere aggrediti gli operatori delle forze di polizia schierati a loro difesa. Confido che possa giungere unanime la ferma condanna per quanto accaduto. Agli agenti feriti la mia vicinanza e il mio apprezzamento per la loro professionalità e il loro equilibrio insieme agli auguri di pronta guarigione".