Oltre 50 coppie pronte a ricorsi sulla "gestazione per altri" reato universale

«Siamo pronti a difendere tutte le coppie danneggiate da questa legge ingiusta e irragionevole. Porteremo la nostra e la loro battaglia nei tribunali e in ogni sede adeguata, con l’obiettivo di ristabilire un’opportunità offerta dalla scienza, che una normativa cieca e brutale pretende di condannare come reato universale. Sono già oltre 50 le coppie che, da tutta Italia, si sono rivolte al team legale dell’Associazione Luca Coscioni preoccupate per le conseguenze che questa legge potrà avere sul loro progetto di famiglia».

Lo dichiarano all’ANSA Marco Cappato e Filomena Gallo, dell’Associazione Luca Coscioni, in merito alla legge sulla Gpa reato universale.