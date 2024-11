Truffe al telefono, 3.500 segnalazioni in sei mesi. Le strategie subdole, da falsi guasti e enti inesistenti

Il truffatore talvolta simula un guasto per chiedere di attivare un nuovo contratto, o di essere un fantomatico 'ente di verifica' per ottenere le credenziali: le truffe che viaggiano per il telefono sono in aumento e utilizzano strategie sempre nuove e talvolta davvero fantasiose. Di certo il caro bolletta e i cambiamenti che hanno interessato i settori del gas e della luce hanno aperto spazi di incertezza e le truffe sono in aumento: ne hanno contate 3.500 negli ultimi sei mesi sul portale 'antitruffa' che, in collaborazione con Codacons, Consumerismo No Profit, Assium e Oig, è gestito dall’associazione Arte, che riunisce 170 operatori reseller e trader del settore energetico. Leggi anche Come bloccare call center aggressivi e chiamate spam: il Registro pubblico delle opposizioni e le app più efficaci Telemarketing illegale: un fenomeno in espansione I dati indicano che le truffe perpetrate tramite telemarketing selvaggio da call center e operatori illegali sono in costante crescita - viene evidenziato - e si fanno sempre più sofisticate e pericolose, noncuranti del registro delle opposizioni, del codice di autocondotta e delle sanzioni milionarie decise dal Garante per la privacy.

A destare preoccupazione - spiega l’associazione dei trader energetici - non è solo il numero dei raggiri che ogni giorno vengono messi in atto attraverso le telefonate commerciali, ma anche la tipologia delle truffe realizzate, sempre più ingegnose che mirano a realizzare tre diversi tipi di telemarketing illegale: La violazione dei dati personali .

. La truffa sull' offerta commerciale .

. La sostituzione di persona. Strategie truffaldine più diffuse Le strategie messe in atto in modo truffaldino spaziano da fantomatici guasti a centraline e cabine elettriche alla realizzazione di finti lavori stradali, dalla segnalazione di finti errori in bolletta alla richiesta di chiarimenti sui dati anagrafici. L’obiettivo è quello di estorcere l’adesione a contratti. Dalle segnalazioni ricevute dagli utenti al portale di Arte emerge come sempre più spesso si ricevano telefonate che comunicano fantomatici guasti a centraline e cabine elettriche con la conseguente necessità di chiudere il vecchio contratto e aprirne uno nuovo per continuare ad ottenere la fornitura energetica, pena la sospensione del servizio. Ci sono poi i finti lavori stradali che danneggiano le tubature del gas portando all’imminente interruzione del servizio e all’esigenza di attivare una nuova fornitura.