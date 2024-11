Giovane ferito a Napoli dopo una lite: ad accoltellarlo una 15enne

E’ stato ferito a coltellate al culmine di una lite: 19enne ricoverato, denunciata una ragazzina di 15 anni. E’ accaduto nella notte nella periferia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove era arrivato, accompagnato dai familiari, un 19enne napoletano ferito da arma da taglio. Per il giovane una lesione al retto dell’addome con una prognosi di 15 giorni. Il 19enne è ancora ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano accaduti verso mezzanotte nei pressi dell’uscita della metropolitana Scampia - Piscinola. Le primissime indagini hanno permesso ai carabinieri di raccogliere diversi elementi. Pare che la vittima avesse discusso con una 15enne che conosceva, in metropolitana. La ragazzina, al termine della discussione, lo avrebbe aggredito con qualcosa di tagliente. La 15enne sarà segnalata alla procura per i minori.