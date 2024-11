Prof picchiata da una trentina di genitori: la scuola riapre blindata dai carabinieri

Rientro blindato, oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per gli alunni del plesso «Catello Salvati» dell’istituto scolastico comprensivo «2 Panzini» dove giovedì scorso un gruppo di genitori e parenti hanno aggredito una docente. I bambini sono entrati a scuola alla presenza dei carabinieri, accompagnati dai genitori i quali, per tutelarli, hanno fatto in modo che non vengano ripresi dai numerosi giornalisti, fotografi e video-operatori presenti.

All’esterno del plesso, sui cancelli, sono stai sistemati due striscioni: «Sì ai docenti, no alla direzione» e «tutela per i nostri figli, solidarietà alle mamme». Sull'episodio di violenza che ha visto vittima una insegnante 37enne il ministro Valditara ha disposto una ispezione. Il quartiere dove è avvenuto sorge peraltro in una zona della città dove l’influenza della camorra è ritenuta ancora presente. I militari dell’arma, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, intanto, sono al lavoro per fare piena luce sul movente dell’aggressione.