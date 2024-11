Manager precario da tempo, viene assunto a scuola a 63 anni: tra 5 andrà in pensione

Assunto a 63 anni, si prepara a diventare insegnante di ruolo dopo anni di precariato, molti di più di quelli che gli mancano per andare in pensione. È la storia del docente Fabrizio Pellegrini, di Trieste, che attualmente si divide tra due cattedre in provincia di Gorizia e che nelle scorse settimane ha ricevuto ufficialmente i risultati dell’ultimo concorso al quale ha partecipato per essere assunto e diventare di ruolo, appunto. Concorso conclusosi per lui con esito positivo. Per anni manager nel settore agroalimentare, dal 2015 Pellegrini ha scelto di cambiare vita e di dedicarsi con passione all’insegnamento.

Da allora ha sperato sempre che la scuola potesse diventare un lavoro fisso e stabile. Nel frattempo, ha insegnato a Rimini nei primi anni, e poi sempre nella zona di Gorizia, sostenendo per due volte il concorso ma con esito negativo. Quest’anno, infine, dopo tutte le prove affrontate, è arrivato il risultato tanto atteso. Sarà assunto e tra cinque anni potrà concludere la sua vita lavorativa, quando raggiungerà l’età sufficiente per andare in quiescenza.