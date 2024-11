Scontro tra due autoarticolati: due morti e un ferito a Venosa, in provincia di Potenza

E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 655 «Bradanica», in territorio di Venosa, in provincia di Potenza. Il sinistro - sulle cui cause sono in corso accertamenti - si è verificato tra due autoarticolati ed ha provocato anche il ferimento di una terza persona trasferita in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine, anche al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.