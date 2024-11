Cop29, accordo sull'aumento della finanza climatica a 'trilioni'. Ma è una bozza senza cifre e criteri

La prima bozza di documento finale della Cop29 di Baku sulla finanza climatica, pubblicata sul sito dell’Unfccc (l'agenzia dell’Onu per il clima che organizza la conferenza), non fissa ancora la cifra dei finanziamenti ai paesi vulnerabili, e propone ancora due opzioni di testo sui criteri: una che rispecchia la posizione dei paesi in via di sviluppo, e una quella dei paesi sviluppati. La bozza era prevista alla mezzanotte ora locale (le 21 di mercoledì in Italia), ma è stata pubblicata soltanto intorno alle 7.45 ora locale (le 4.45 in Italia).

La prima bozza della Cop29 sull'obiettivo di finanza climatica (Ncqg, New Collective Quantified Goal) presenta una X dove deve essere indicata la cifra dei finanziamenti, anche se in entrambe le opzioni parla comunque di «trilioni» di dollari, ovvero migliaia di miliardi: un aumento notevole rispetto ai 100 miliardi all’anno previsti dall’Accordo di Parigi. Nell’Opzione 1 (quella ispirata dai paesi emergenti e in via di sviluppo del G77+Cina) si legge che il nuovo fondo di aiuti ai paesi vulnerabili deve essere composto da «contributi pubblici a fondo perduto o equivalenti» (grant) che «non creino debito».