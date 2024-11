Laura Ziliani, l'ex vigilessa uccisa: confermato l'ergastolo alle due figlie. Stessa pena per l’ex fidanzato

La sentenza della Corte d’Assise d’appello di Brescia è stata letta in aula dopo nemmeno due ore di camera di consiglio. Era segnato il destino di Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, condannati all’ergastolo anche in appello per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, madre delle due imputate. Quella donna che l’otto maggio 2021 - nel giorno della festa della mamma - i tre prima stordirono con benzodiazepine, poi soffocarono a mani nude e infine, una volta uccisa, seppellirono in una buca scavata vicino al fiume Oglio, dove il corpo venne ritrovato esattamente tre mesi dopo. Ergastolo confermato anche in appello L’ergastolo bis se lo aspettavano anche i tre imputati che non hanno minimamente cambiato espressione davanti al secondo "fine pena mai" incassato in meno di un anno. Nessuno dei presenti in aula aveva messo in dubbio le loro responsabilità, che per altro, seppur in evidente ritardo, avevano confessato.

Ad inchiodarli fu il compagno di cella di Mirto Milani nel carcere di Canton Mombello, che raccolse le confidenze del giovane e riferì tutto in Procura. E quando Paola, Silvia e Mirto ricevettero l'atto di conclusione del pm Caty Bressanelli, scoprirono che il loro segreto era diventato una prova schiacciante e confessarono uno dietro l’altro a distanza di poche ore. Difesa e mancate perizie psichiatriche Ricorrendo in appello contro la sentenza di primo grado, i difensori avevano provato a chiedere una nuova perizia psichiatrica per capire se c'era margine di valutare le colpe dei singoli rispetto all’azione del gruppo, ribattezzato dagli inquirenti il trio criminale. Ma i giudici hanno detto no. La difesa, delusa per la mancata concessione della perizia - dopo che in primo grado tutti sono stati ritenuti capaci di intendere e volere - al pronunciamento della Corte d’Assise d’appello si è trincerata dietro a un «no comment». Potrebbero però decidere, una volta lette le motivazioni, di non ricorrere in Cassazione.