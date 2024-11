Due 17enni fermati per tentato omicidio a Milano: avrebbero accoltellato per futili motivi un 18enne

Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio in concorso per aver accoltellato per futili motivi mercoledì scorso un conoscente di 18 anni per strada a Milano. L’aggressione è avvenuta in via Leopardi, nei pressi della sede del Tribunale per i minori, dove la vittima è stata accoltellata e presa a calci e pugni e poi soccorsa e trasportata all’ospedale

Policlinico con ferite e traumi all’addome, al collo e alle gambe. Le indagini dei carabinieri hanno consentito in momenti diversi di rintracciare i due ragazzi grazie ai testimoni, alle immagini e alle dichiarazioni della vittima.