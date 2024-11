Sharon Stone: "Non possiamo dire solo che le donne vanno aiutate, gli uomini bravi le devono aiutare"

Quella della violenza sulle donne "è una grande questione. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Non possiamo dire solo che le donne vanno aiutate, gli uomini bravi le devono aiutare». Sharon Stone parla a Torino in una conferenza stampa organizzata nell’ambito del Torino Film Festival dove ha ricevuto la Stella della Mole. «Gli uomini devono essere consapevoli che molti non sono uomini per bene, non si può continuare a fare finta. Bisogna avere chiaro che chi non è bravo è pericoloso e violento e quindi va tenuto lontano. Non si può girare lo sguardo dall’altra parte quando uomini cattivi si comportano male. Dovete tenerli lontano dalle vostre figlie fidanzate e mogli» ha spiegato la star americana.

Sulla situazione americana Sharon Stone ha affermato: "Credo che ci si debba fermare e pensare chi vogliamo che ci governi. L’Italia ha vissuto il fascismo, avete visto cosa succede. Il mio Paese, invece, è in fase adolescenziale e gli adolescenti sono arroganti, ingenui e ignoranti. Queste cose non le le abbiamo viste. Gli americani non sono istruiti e non viaggiano, l’80% non ha il passaporto. Vivono nella loro straordinaria ingenuità».