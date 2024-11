Catania, tenta di sfuggire all'arresto ingerendo la busta con le dosi di droga: salvato dai carabinieri

Per sfuggire all’arresto a Catania un 42enne sorpreso dai carabinieri a spacciare nei pressi di piazza Borsellino, alla vista dei militari ha tentato di ingoiare una busta con più di 10 grammi tra ketamina, cocaina rosa ed ecstasy. Diventato paonazzo, i militari gli hanno praticato la manovra di Heimlich e sono riusciti a fargli espellere la busta. Il 42enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato poi trovato in possesso di 1.700 euro e delle chiavi di una Alfa Romeo, che ha riferito ai carabinieri essere parcheggiata a Messina. Trovata invece la sua auto nei pressi della piazza, i militari hanno recuperato le chiavi di casa dell’uomo, dove hanno sequestrato altri 40 grammi di droga tra ecstasy, ketamina e cocaina rosa oltre ad eccipienti come creatina e polvere alimentare di colore rosa, 12mila euro, bilancini di precisione, bustine per le singole dosi e altro materiale utile al confezionamento degli stupefacenti. Il Gip ha convalidato l’arresto ed il 42enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.