Morto un 53enne nello schianto tra uno scuolabus e uno scooter a Roma

Incidente stradale mortale, questa mattina alle 6, tra via Eneide e via di Tor Cervara, alla periferia di Roma. A scontrarsi un Fiat Ducato, adibito al trasporto scolastico ma senza alcun bambino a bordo e uno scooter Piaggio. A perdere la vita un uomo italiano di 53 anni che, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, è deceduto. La conducente dello scuolabus, una donna italiana di 37 anni, è stata accompagnata presso l’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito. Sul posto le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per consentire gli accertamenti del caso, è stata chiusa momentaneamente via di Tor Cervara, nel tratto compreso via Tiburtina e via di Cervara.