Omicidio a Marghera, morto un 40enne. Ferito il fratello, fermati i presunti responsabili

Omicidio nella notte a Marghera (Venezia). Un uomo di 40 anni di origine albanese è stato ucciso in via Rizzardi, nelle vicinanze della stazione di Mestre, sembra a causa di alcune ferite da taglio riportate a seguito di uno scontro. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima si trovava in compagnia del fratello, rimasto ferito. Gli agenti della polizia di Stato avrebbero fermato i presunti responsabili, due uomini di nazionalità macedone. Indagini in corso delle Volanti e della Squadra mobile lagunare.