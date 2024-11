Emanuela Chirilli, la morte atroce della 28enne nell'incendio divampato in un b&b. Mistero sul suo viaggio, la madre ignara

E’ morta in maniera atroce, tra le fiamme e il fumo del rogo che ha distrutto la stanza del B&B dove alloggiava per una notte. Emanuela Chirilli, una ragazza di Lecce che avrebbe compiuto 28 anni a dicembre, è rimasta asfissiata mentre dormiva e nel letto è stata ritrovata priva di vita: non ha avuto neanche il tempo di tentare di mettersi in salvo. A scatenare l’incendio probabilmente un corto circuito partito dalla sauna che si trovava nella stanza o da una multipresa. Emanuela era sola in camera ma è mistero sul suo viaggio di un solo giorno a Napoli: la madre non ne sapeva nulla, la credeva a Lecce, e gli investigatori stanno verificando se la giovane doveva incontrare qualcuno. Diversi dunque gli interrogativi su questa tragedia.

Testimonianze del responsabile della casa vacanze, immagini di videosorveglianza e il cellulare della vittima potrebbero fornire tutti gli elementi per sciogliere ogni dubbio. La tragedia si è verificata al settimo piano di una struttura, reclamizzata sul web, che si affaccia sulla centralissima Piazza Municipio di Napoli. Le indagini stanno cercando di fare luce, tra l’altro, sulle licenze e sul rispetto delle normative di sicurezza e antincendio. Gli accertamenti sono nelle mani della Polizia di Stato che al momento sta operando sotto il coordinamento della Procura con le indagini delegate al pm Diego Capece Minutolo. L’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto, ha comunque riferito che gli uffici comunali «hanno immediatamente verificato la piena regolarità della casa vacanze». Lo scorso agosto sono stati eseguiti dei controlli a tappeto in diverse zone di