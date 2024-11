Problemi per i pagamenti bancomat e pos in tutta Italia, Bankitalia: permangono malfunzionamenti

La Banca d’Italia «sta monitorando le difficoltà operative che si sono verificate in alcuni servizi di pagamento con carte di credito e di debito dalla tarda mattinata di ieri, 28 novembre, e che stanno causando disagi a cittadini e imprese». Così una nota di Bankitalia in riferimento all’incidente comunicato ieri da Worldline.

In base alle informazioni disponibili, prosegue la nota di bankitalia, i disservizi sono riconducibili a problematiche di tipo operativo (danni a una infrastruttura fisica) registrate da un fornitore tecnologico. «Il fornitore (Worldline, ndr) sta apprestando i necessari interventi al fine di mitigare i disagi sul funzionamento dell’infrastruttura e sui servizi erogati. Al momento una parte dei servizi di pagamento impattati è stata riattivata, mentre permangono malfunzionamenti per alcuni circuiti di carte di credito e di debito», prosegue la nota.

«Le autorità continuano a seguire la situazione in collaborazione con gli operatori nell’ambito del Codise per il ripristino progressivo dei servizi agli utenti e, quanto prima, della piena operatività. Verranno diffusi ulteriori aggiornamenti appena possibile», conclude Bankitalia. Il Codise è la struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana. Esso è presieduto dalla Banca d’Italia e vi partecipano la Consob e gli operatori del settore finanziario rilevanti sul piano sistemico.